Многое зависит от благосостояния региона, рассказал специалист

Правительство России приурочило надбавку к пенсионным выплатам и расширение перечня возможных льгот для отдельных категорий граждан к 1 октября – в этот день отмечается День пожилых людей. О том, насколько будет повышен размер текущих пособий пенсионерам, рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Эксперт напомнил, что доплата к приуроченному празднику остается прерогативой самого российского субъекта. Поэтому уровень надбавки может разниться в зависимости от самого региона: где-то пенсионеры получат подарки, а в каких-то городах пожилым людям с определенным возрастом сделают дополнительные отчисления из ПФР в качестве прибавки к текущей выплате.

Таким образом, указал юрист, решение о том, в какой форме поздравлять пенсионеров, остается компетенцией самого региона. К примеру, власти могут принять решение об осуществлении единовременной выплаты для людей, уже достигших семидесятилетнего возраста.

Встречается и такое, что сумма выплат варьируется в зависимости от возраста самого получаетеля. К примеру, всем выплачивают по пять тысяч рублей, а тем, кто старше 70 – в три раза больше.

Существуют и куда более скромные варианты – выплаты по пятьсот рублей. В конечном итоге стоит рассматривать и уровень благосостояния субъекта. А сама информация уточняется в местных органах социальной защиты.

"Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами", – указал юрист.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в новом году.

