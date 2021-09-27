Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Благоустройство в ЗелАО ведется в рамках программы "Мой район"

Москвичи должны жить и работать в качественной городской среде независимо от того, находятся они в центре города или более отдаленных от Кремля районах. Такова цель столичных властей, на достижение которой направлена программа благоустройства "Мой район". Так, в трех районах Зеленограда запланированы несколько интересных проектов благоустройства, часть из которых уже реализована. Об этом рассказал на своем сайте мэр Сергей Собянин.

Один из завершенных проектов относится к району Крюково. Долгие годы там оставалась неухоженной территория у 17-го микрорайона, где расположен Нижний Каменский пруд. В 2019 г. там начались работы по благоустройству: в западной части было создано комфортное пространство для отдыха и прогулок со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками.

Этим летом была обустроена вся прибрежная зона пруда. Там проложили пешеходные дорожки, установили беседки у воды с площадками для пикника, через русло реки Каменки перекинули красивый пешеходный мостик с ажурными перилами.

В Крюкове также идет сейчас строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами. Центром общественного притяжения там станет новый парк активного отдыха площадью 12 га с памп-треком и лыжероллерной трассой.

В районе Савелки благоустроили территорию около знаменитого "Дома-флейты". В 2019 г. там были созданы бульвар и сквер "Флейта". Сейчас привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак.

Кроме этого, в Савелках облагородили зону отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе. Любимую жителями пешеходную дорожку превратили в полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами.

В районе также обновили регбийный стадион, создали новую физкультурно-спортивную площадку. Теперь на поле с искусственным покрытием можно играть в футбол круглый год. Еще там создано пространство для игры в теннис и баскетбол, отремонтирована площадка воркаут.

В Матушкино работы велись на Березовой аллее, д. 6-9. Там обновили 5 детских и 5 спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.

Теперь Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни, уверен мэр. Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего транспортного кольца.  

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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