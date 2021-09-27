У главы фракции "Яблоко" проблемы с сердцем

Григорий Явлинский был госпитализирован в одну из московских клиник после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщает Mash.

Проблемы со здоровьем у политика начались ночью с субботы на воскресенье – он начал жаловаться на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание.

Врачи диагностировали у главы "Яблока" нарушение сердечного ритма. Его состояние оценивают как средне-тяжелое.

"Не исключено, что ему будут делать операцию, но пока окончательного решения об этом нет", – приводит URA.RU заявление источника в партии.

Напомним, Явлинский перенес две операции на сердце. Одну сделали в Германии в 1998, а годом позже его повтороно прооперировали в США.

В этом году фракция не прошла в Госдуму по итогам парламентских выборов.