Явлинский попал в больницу во после выборов

Явлинский попал в больницу во после выборов
Григорий Явлинский. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У главы фракции "Яблоко" проблемы с сердцем

Григорий Явлинский был госпитализирован в одну из московских клиник после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщает Mash. 

Проблемы со здоровьем у политика начались ночью с субботы на воскресенье – он начал жаловаться на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. 

Врачи диагностировали у главы "Яблока" нарушение сердечного ритма. Его состояние оценивают как средне-тяжелое. 

"Не исключено, что ему будут делать операцию, но пока окончательного решения об этом нет", – приводит URA.RU заявление источника в партии. 

Напомним, Явлинский перенес две операции на сердце. Одну сделали в Германии в 1998, а годом позже его повтороно прооперировали в США.

В этом году фракция не прошла в Госдуму по итогам парламентских выборов. 

Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

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