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Бывший король Малайзии Мухаммад V предложил своей бывшей супруге Оксане Воеводиной крупную сумму денег в обмен на выполнение ряда условий. Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, султан и "Мисс Москва-2015" сыграли свадьбу в 2018 году. В апреле 2019-го у них родился сын Леон. Через некоторое время Мухаммад V сообщил о разрыве с избранницей. Однако официально пара так и не расторгла брак.
Примечательно, что бывший правитель Малайзии не считает малыша своим сыном. Он уверен, что Воеводина родила ребенка от кого-то другого.
По некоторым данным, мужчина предложил Оксане создать трастовый фонд на Леона. На счету будет лежать сумма в размере четверти миллиона долларов (чуть больше 18 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Также Мухаммад V потребовал, чтобы Воеводина растила сына по мусульманским традициям. Кроме того, султан хочет, чтобы все его контакты с ребенком были разорваны.
На этом список условий не заканчивается. Мухаммад V желает, чтобы бывшая избранница сделала личные аккаунты в соцсетях закрытыми, поскольку там Оксана периодически публикует там фото с сыном.
Султан готов выплатить Воеводиной еще 100 тысяч долларов (более семи миллионов рублей). Если модель согласится, то получит деньги в течение одного года.
Что касается Оксаны, то ее не устраивает позиция бывшего избранника. Она намерена обратиться в суд, чтобы доказать – Леон является родным сыном Мухаммада V.
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