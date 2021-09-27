Агентство ВВС сообщило, что бойцы "ЧВК Вагнера" зашли в Мали

Власти Мали видят в российских военных специалистах единственную реальную силу, которая способна навести порядок в стране

Репортер Русской службы BBC Илья Барабанов сообщил о том, что бойцы российской "ЧВК Вагнера" не менее месяца находятся на территории Мали. В своей статье Барабанов приводит слова неназванных членов российской ЧВК, которые утверждают, что бойцы из России уже размещаются на территории африканкой страны.

"В Мали уже сейчас заходим",

– приводит он слова одного из "вагнеровцев", который в конце августа прибыл из Африки.

По словам Барабанова, его источники также сообщают о ведущемся масштабном наборе сотрудников для отправки в Мали. Все кандидаты, которые прошли отбор, проходят подготовку в краснодарском Молькино.

Отправка контингента продолжается параллельно с военно-техническим сотрудничеством между властями Мали и Российской Федерации, которые направлены на согласование предоставления Бамако помощи в области обеспечения безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Об этих контактах на полях 76-й Генассамблеи ООН сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать, искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", – сказал Лавров.

Решение малийских властей обратиться за помощью к "ЧВК Вагнера" обусловлено сложной ситуацией на севере страны, которая сложилась из-за присутствия в регионе террористических группировок, перекочевавших сюда после падения ливийского правительства Каддафи. Миротворческая миссия ООН, которая проводится здесь в течение последних восьми лет, не принесла результатов. А в июне 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о начале свертывания антитеррористической операции "Бархан", которая так и не достигла успеха.

В этих условиях власти Мали видят в российских военных специалистах единственную реальную силу, которая способна навести порядок в стране.