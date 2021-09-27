Более 8,5 тысяч именных деревьев появится в Москве этой осенью

Более 8,5 тысяч именных деревьев появится в Москве этой осенью
Фото: mos.ru
Жители столицы с удовольствием дарят новорожденным малышам собственное дерево

Семейно-экологический проект "Наше дерево" за короткое время стал очень популярен среди москвичей. Только нынешней осенью в парках города будет посажено более 8,5 тыс. именных деревьев.

Проект, в рамках которого родители могут посадить дерево в честь рождения ребенка, был запущен в Москве три года назад, напомнил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Родители сами выбирают место, где хотят посадить деревце, и породу саженца, а работники парка обеспечивают необходимым инвентарем и помогают ухаживать за посадками.

Подать заявку на участие в проекте могут родители, хотя бы один из которых  должен быть москвичом и ребенку которых еще не исполнилось три года. На интерактивной карте проекта можно выбрать место посадки. Если желаемого места нет, можно оставить заявку на следующий сезон. В назначенный день можно будет прийти всей семьей и в торжественной обстановке посадить деревце, которое будет расти вместе с малышом.

"Хорошая и душевная традиция", – отметил мэр Сергей Собянин.

Ранее в Москве объявили акцию "ПаркАрт", участники которой с помощью специальных рисунков спасают больные деревья в столичных парках.

Источник: ВК Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

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