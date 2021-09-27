Москва претендует на туристическую премию World Travel Awards в девяти номинациях

Проголосовать могут путешественники и эксперты из любой страны

В рамках туристической премии World Travel Awards стартовал международный этап голосования. Итоги премии объявят на торжественной церемонии в Москве в конце 2021 года.

Столица России уже дважды получала награды этой престижной премии. В 2019 и 2020 г.г. году она становилась лауреатом в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В этот раз Москва номинирована сразу по девяти категориям, в том числе она претендует на звание лучшего направления в сфере делового туризма, в сфере спортивного туризма, лучшего культурного направления и пр.

Свои голоса за номинантов могут отдать эксперты и путешественники со всего мира. Желающим поучаствовать в выборе победителя необходимо только зарегистрироваться в проекте.

Ранее закончилось голосование по европейскому этапу премии. Его результаты станут известны в октябре. Москва претендует на награду в пяти номинациях.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях. Ее получают лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.