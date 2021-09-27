Ароматные цветы требуют особого внимания

Хризантемы особенно полюбились российским садоводам, потому что сохраняют цветы и благоухание, когда многие растения уже увядают. Для того чтобы помочь культуре легко справиться с зимними заморозками, нужно осуществить ряд манипуляций.



Как ухаживать за хризантемами осенью

Растения, которые остаются на зимовку в саду, требуют особого ухода. Известно, что некоторые сорта и вовсе необходимо выкапывать и хранить за пределами улицы.

Полив

Так вот, растения, которые остаются в саду, нуждаются в регулярном поливе. Разумеется, речь идет о периодах, когда естественных осадков не хватает, и почва сохнет. В то же время, необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья и бутоны, иначе там может развиться грибок.

После полива нужно разрыхлить землю и прополоть грядки, где растут хризантемы. Перед наступлением морозов цветы нужно последний раз обильно полить – под каждый куст уйдет около 6 л. Следом уложить мульчу, которую можно сделать из соломы или опавших листьев.

Подкормка

Осенью хризантемы следует подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Цветы можно удобрить в сентябре, тогда у них хватит времени, чтобы впитать микроэлементы и набраться сил перед холодами.

Обрезка

Обрезать хризантемы следует, когда устанавливается стабильная холодная погода. При данной процедуре нужно оставлять пеньки стеблей высотой 15 см от земли. После этого растения необходимо прикрыть сухим перегноем.

Такие простые манипуляции укрепят культуру, и летом дачник сможет насладиться благоухающими кустами.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что посадить в огороде осенью.