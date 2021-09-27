В столичном регионе существенно похолодает

Осень полностью вступила в свои права – в ночное время возможны даже заморозки. Такой прогноз погоды для Москвы и Подмосковья озвучивают синоптики.



Сообщается, что резкое похолодание наступит в ночь на 29 сентября. Тогда столбик термометра опустится до -3 градусов. При этом днем в среду будет не так уж и холодно – воздух должен прогреться до 13 градусов. Климатическими новостями с жителями столицы и Московской области поделилась синоптик Татьяна Позднякова, пишет РИАМО.

При этом отмечается, что в конце недели в столичном регионе воздух прогреется до 14 градусов и обойдется без дождей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".