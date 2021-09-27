Животное было сильно перепугано

Сегодня, 27 сентября, подмосковные спасатели осуществили спецоперацию по выманиванию кота из квартиры, расположенной в пострадавшем от взрыва газа доме в Ногинске.



О незавидной участи кота сообщила его владелица. Женщина обратилась в "Мособлпожспас" с просьбой о помощи. Кот остался в квартире на шестом этаже. Спасатели забрались туда и поставили клетки с кормом, чтобы выманить питомца.

Однако кот настолько испугался, что спрятался в квартире. По итогу специалистам пришлось проникнуть в жилище и забрать животное. После этого питомец был передан хозяйке, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".