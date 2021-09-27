Спасатели вытащили кота из разрушенного дома в Ногинске

Животное было сильно перепугано

Сегодня, 27 сентября, подмосковные спасатели осуществили спецоперацию по выманиванию кота из квартиры, расположенной в пострадавшем от взрыва газа доме в Ногинске.

О незавидной участи кота сообщила его владелица. Женщина обратилась в "Мособлпожспас" с просьбой о помощи. Кот остался в квартире на шестом этаже. Спасатели забрались туда и поставили клетки с кормом, чтобы выманить питомца.

Однако кот настолько испугался, что спрятался в квартире. По итогу специалистам пришлось проникнуть в жилище и забрать животное. После этого питомец был передан хозяйке, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

США не дадут рублю поднять голову

От роста цен на газ выиграли две европейские страны - Reuters

В Старом Свете нашлась компания, которая получила больше всего прибыли от сложившейся ситуации на топливном рынке, чем даже "Газпром"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей