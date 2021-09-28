Восточный участок БКЛ наполовину построен – Бочкарев

После открытия станций пассажирам будет удобнее пересаживаться на радиальные линии и МЦД

Работы по возведению Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" завершены в среднем на 47%. Об этом рассказал заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы на восточном участке БКЛ идут очень активно.

"На всех четырех станциях полным ходом идет возведение основных конструкций, а на станциях "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" уже ведутся архитектурно-отделочные работы на платформенном участке",

– сообщил чиновник.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, со своей стороны, отметил, что строители наиболее продвинулись в работе над станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" – там сделано уже почти 50%. А вот проекты станций БКЛ "Печатники" и "Нагатинский затон" реализованы пока примерно на треть, но все графики работ выдержаны.

По плану БКЛ будет состоять из 31 станции. Протяженность восточного участка составляет более 11 км. Здесь пассажиры смогут пересаживаться на Таганско-Краснопресненскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, на МЦД-2, а в будущем и на Бирюлевскую линию метрополитена. Замкнуть кольцо планируется в конце 2022 – начале 2023 года.

В сентябре в Москве было открыто несколько станций БКЛ.