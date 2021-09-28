Что изменится для россиян с 1 октября

Что изменится для россиян с 1 октября
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"

В октябре в российское законодательство вступит в силу ряд изменений. Законопроекты коснутся как здравоохранительной, так и социальной сферы.

Бесплатная вакцинация

С 1 октября вступают в действие поправки в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Теперь прививки, включенные в национальный каленларь, можно будет сделать бесплатно – речь идет как об учреждениях, оуказывающих услуги на основе ОМС, так и и частных медорганизациях.

Зарплаты военнослужащим

Оклад военнослужащим, проходящим службу на контрактной и срочной основе, а также сотрудникам полиции, таможенной и пожарной служб, и иным представителям правоохранительных структур, будет повышен на 3,7%. Речь идет о постановлении правительства, подписанного 24 мая премьером Мишустиным .

Общедоступное телевидение

У российских граждан с 1 октября появится возможность доступа к каналам 1 и 2 мультиплекса в Сети на бесплатной основе. При этом Роскомнадзор наделят правом выбора организации, обеспечивающей распространение телеканалов в Интернете. Их количество служба определит самостоятельно.

Детские выплаты

Теперь выплаты семьям на первого и второго ребенка осуществляются на карту "Мир". Речь идет о семьях, где оба ребенка родились или были усыновлены с января 2018 года. Еще одно условие заключается в том, что максимум дохода на одного члена семьи составляет лишь двукратную величину прожитоточного минимума, установленного субъектом.

Данные мобильных операторов

С 1 октября операторы обязаны передавать информацию о юрлицах и ИП государству в соответствии с требованиями Роскомнадзора – информацию об оборудовании, текстовых, голосовых и мультмедийных сообщениях.

Выплаты пенсионерам

С указанной даты ПФР осуществит выплату для пожилых россиян возрастом от 80 лет в двойном размере – деньги начислят через месяц после дня рождения лица в беззаявительном порядке.

Егор МАЛКОВ
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