Москва сохранила позиции в топ-5 лучших городов мира

В первой двадцатке международного рейтинга отметился еще один российский город

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Топ-5 выглядит так: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва, Дубай. В прошлом году российская столица также оказалась на четвертой позиции международного рейтинга.

На распределение мест здесь влияют такие критерии как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.

"Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду. Они анализируют, насколько сбалансированно развивается город",

– указала заммэра Наталья Сергунина, подчеркнув, что Москве удалось опередить столь сильных соперников как Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Прага.

В числе городов, отмеченных международными экспертами, оказался еще один российский город, причем на очень высоких позициях – 17-ю строку рейтинга занял Санкт-Петербург.

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.

Ранее Москва вошла в тройку лучших мегаполисов мира в рейтинге транспортных систем.

