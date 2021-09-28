Весь урожай пропадет: рядом с чем категорически нельзя хранить свеклу зимой

Весь урожай пропадет: рядом с чем категорически нельзя хранить свеклу зимой
Фото: pixabay.com
Под запретом оказывается один популярный овощ

Во второй половине сентября – начале октября жители средней полосы России, как правило, выкапывают поздние сорта свеклы. Чтобы урожай пролежал до весны, должны быть соблюдены некоторые нюансы. Один из важных моментов – это правильное соседство.

Рядом с чем нельзя хранить свеклу

В "черный список" входит морковь. Если корнеплоды будут зимовать рядом друг с другом, то они быстро пропадут. 

Свекла – культура, которая будет отбирать влагу у находящихся поблизости овощей. Точно так же себя ведет и морковь. В борьбе за необходимый ресурс амарантовые и зонтичные будут страдать из-за нехватки жидкости. Из-за этого растения начнут вянуть, становясь непригодными для потребления в пищу.

Хранить вместе свеклу и морковь можно только в двух случаях: 1) если плодов не так много; 2) если в течение одной недели из этих овощей будет что-то приготовлено.

Ранее "Утро.News" рассказывало, что нежелательно держать рядом со свеклой тыкву, яблоки и груши.

С чем можно хранить свеклу

Отличным вариантом считается картофель. А все потому, что в тандеме культуры будут отлично себя чувствовать. Свекла начнет впитывать в себя влагу, и это как раз необходимо для картофеля. Ведь пасленовые из-за переизбытка влаги сразу же начнут гнить.

Свекла станет своеобразной "впитывающей губкой", защищающей картофель от опасной для него жидкости.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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