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Во второй половине сентября – начале октября жители средней полосы России, как правило, выкапывают поздние сорта свеклы. Чтобы урожай пролежал до весны, должны быть соблюдены некоторые нюансы. Один из важных моментов – это правильное соседство.
В "черный список" входит морковь. Если корнеплоды будут зимовать рядом друг с другом, то они быстро пропадут.
Свекла – культура, которая будет отбирать влагу у находящихся поблизости овощей. Точно так же себя ведет и морковь. В борьбе за необходимый ресурс амарантовые и зонтичные будут страдать из-за нехватки жидкости. Из-за этого растения начнут вянуть, становясь непригодными для потребления в пищу.
Хранить вместе свеклу и морковь можно только в двух случаях: 1) если плодов не так много; 2) если в течение одной недели из этих овощей будет что-то приготовлено.
Ранее "Утро.News" рассказывало, что нежелательно держать рядом со свеклой тыкву, яблоки и груши.
Отличным вариантом считается картофель. А все потому, что в тандеме культуры будут отлично себя чувствовать. Свекла начнет впитывать в себя влагу, и это как раз необходимо для картофеля. Ведь пасленовые из-за переизбытка влаги сразу же начнут гнить.
Свекла станет своеобразной "впитывающей губкой", защищающей картофель от опасной для него жидкости.
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