Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы

Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за пандемии гостиничному бизнесу столицы потребовалась особая поддержка

Москва остается крупнейшим туристическим центром России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, поздравляя работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днем туризма.

Мэр сообщил, что в I полугодии текущего года Москву посетили 13,4 миллиона человек, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Так что туристическая сфера по-прежнему является хорошим источником дохода для городского бюджета и обеспечивает тысячи рабочих мест для жителей.

"Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос",

– отметил Сергей Собянин, особо поблагодарив гостиницы за предоставление жилья врачам и медсестрам в разгар пандемии, передает АГН "Москва".

Город, со своей стороны, помогает гостиничной отрасли развиваться дальше.

"В этом году будет введено 13 гостиниц – это рекорд. (...) Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве", – сообщил градоначальник.

Ранее в столице был запущен цифровой туристический сервис Russpass, с помощью которого можно разработать маршрут путешествия, подобрать отель и купить билеты.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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