Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей

Российский президент Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики 28 сентября анонсировал новые меры поддержки населения.

В первую очередь, он заверил, что в ближайшие годы продолжится рост пенсий граждан – соответствующие средства уже заложены в бюджет.

Кроме того, денежное содержание сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии в ближайшие два года будет увеличиваться на 9% в год. Также в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России проиндексируют довольствие на 5% дополнительно.

В России также планируется запустить новую программу расселения аварийного жилья. В нее войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.

"Надо вытащить людей из трущоб",

– подчеркнул президент, поручив предусмотреть на это средства в бюджете.

В целом, по словам главы государства, годы расходы на социальные цели в России в ближайшие годы будут расти. Могут быть приняты дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Руководители правительств и ведомств должны это учитывать и концентрировать на этом свои силы и ресурсы, подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ утвердил перечень поручений, которые дал по итогам прошедшего в августе второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", и назначил лиц, персонально ответственных за их выполнение.