Путин объявил о новых мерах поддержки населения

Путин объявил о новых мерах поддержки населения
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей

Российский президент Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики 28 сентября анонсировал новые меры поддержки населения.

В первую очередь, он заверил, что в ближайшие годы продолжится рост пенсий граждан – соответствующие средства уже заложены в бюджет. 

Кроме того, денежное содержание сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии в ближайшие два года будет увеличиваться на 9% в год. Также в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России проиндексируют довольствие на 5% дополнительно. 

В России также планируется запустить новую программу расселения аварийного жилья. В нее войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.

"Надо вытащить людей из трущоб", 

– подчеркнул президент, поручив предусмотреть на это средства в бюджете.

В целом, по словам главы государства, годы расходы на социальные цели в России в ближайшие годы будут расти. Могут быть приняты дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Руководители правительств и ведомств должны это учитывать и концентрировать на этом свои силы и ресурсы, подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ утвердил перечень поручений, которые дал по итогам прошедшего в августе второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", и назначил лиц, персонально ответственных за их выполнение.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость312720
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Одни силовые ведомства, а народ? Где борьба с бедностью, новые рабочие места и повышение зарплат?
Гость316075
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Доложили, что дело пахнет керосином.
Сомневающийся
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"Денежное содержание сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии". Учителя, врачи и <цензура>. не в счёт. Правильно правильно, зачем воспитывать, учить, лечить, важнее, наказывать и перевоспитывать. Народ вообще надо держать в строгости.
Grumbler
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"9% ежегодно" - это меньше инфляции, но это жалкую подачку называют "ростом".
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