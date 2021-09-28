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Российский президент Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики 28 сентября анонсировал новые меры поддержки населения.
В первую очередь, он заверил, что в ближайшие годы продолжится рост пенсий граждан – соответствующие средства уже заложены в бюджет.
Кроме того, денежное содержание сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии в ближайшие два года будет увеличиваться на 9% в год. Также в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России проиндексируют довольствие на 5% дополнительно.
В России также планируется запустить новую программу расселения аварийного жилья. В нее войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.
"Надо вытащить людей из трущоб",
– подчеркнул президент, поручив предусмотреть на это средства в бюджете.
В целом, по словам главы государства, годы расходы на социальные цели в России в ближайшие годы будут расти. Могут быть приняты дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Руководители правительств и ведомств должны это учитывать и концентрировать на этом свои силы и ресурсы, подчеркнул Путин.
Ранее президент РФ утвердил перечень поручений, которые дал по итогам прошедшего в августе второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", и назначил лиц, персонально ответственных за их выполнение.
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