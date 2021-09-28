Резкое похолодание и заморозки ждут жителей Подмосковья

Температура понизится уже 29-го сентября

Завтра, 29 сентября, жители Московской области столкнутся с ощутимым падением температуры. В среду и четверг столбик термометра в ночное время будет показывать 3 градуса мороза.

Такие серьезные заморозки затронут большинство территорий Подмосковья. Как напоминает телеканал "360", в период падения температур людям нужно быть максимально внимательными. Водители должны бдительно следить за обстановкой на дорогах, а пешеходы особенно аккуратно переходить дорогу.

Любопытно, что недавно известный синоптик Евгений Тишковец обещал жителям столичного региона "бабье лето" начиная с 28 сентября.

Источник: ГУ МЧС России по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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