Памятный презент оставит приятные воспоминания педагогу

Не за горами важная для многих школьников дата – 5 октября вся страна будет праздновать Всемирный День учителя. Традиционно в этот день ребята поздравляют любимых педагогов и стараются поднять им настроение приятными подарками.



К слову, впервые этот праздник отмечали более полувека назад, в 1965-м году. В Советском Союзе с большим уважением относились к преподавателям и воспитанию подрастающего поколения. Сначала мы отмечали памятную дату в первое воскресенье октября. Однако в начале 1990-х ЮНЕСКО установил 5 октября днем, когда весь мир поздравляет педагогический коллектив. Россия решила присоединиться к общей дате.

Как поздравить учителя

Существует много разных способов поздравить любимых учителей. Школьники часто разучивают стихи или готовят небольшие театральные сценки. Коллективная песня тоже станет отличным презентом для педагогов. Впрочем, подарок должен не только запомниться, но и быть полезным.

Что подарить учителю

В современном мире высоких технологий отличным вариантом будет презентовать преподавателю внешний аккумулятор – такая вещица всегда пригодится. Также можно подарить внешний жесткий диск – данный презент всегда актуален. Учителя наверняка порадует именная ваза для цветов, красивый ежедневник или лазерная указка.

Также можно отдать предпочтение подаркам для души. Педагогу точно будет приятно получить билеты в театр или на интересную выставку. Либо же можно приобрести сертификат в салон красоты или в магазин косметики.

Главная задача – прийти в этот день с отличным настроением и устроить для любимых учителей настоящий праздник.