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Примечательное событие случилось в подмосковных Люберцах. В одной из местных больниц на свет появился 10-й ребенок многодетной матери.
Как сообщили эксперты регионального Минздрава, малыш родился в областном центре охраны материнства и детства.
Малышка весом 3,6 килограмма получила красивое имя Эстер. В многодетном семействе воспитывается еще пять девочек и четыре мальчика, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Стоит отметить, что чаще в регионе происходят менее приятные события. Так, недавно местную жительницу обокрали на 300 тысяч рублей.
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