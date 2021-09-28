Роженице 47 лет

Примечательное событие случилось в подмосковных Люберцах. В одной из местных больниц на свет появился 10-й ребенок многодетной матери.



Как сообщили эксперты регионального Минздрава, малыш родился в областном центре охраны материнства и детства.

Малышка весом 3,6 килограмма получила красивое имя Эстер. В многодетном семействе воспитывается еще пять девочек и четыре мальчика, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоит отметить, что чаще в регионе происходят менее приятные события. Так, недавно местную жительницу обокрали на 300 тысяч рублей.