В Великобритании нашли "оружие возмездия" Гитлера

В Великобритании нашли "оружие возмездия" Гитлера
Фото: commons.wikimedia.org / Koefbac / CC BY-SA 4.0
Мощную ракету хотят восстановить

Отголоски самого кровопролитного в истории глобального конфликта до сих пор доносятся из прошлого. Недавно британские археологи нашли фашистскую ракету времен Второй Мировой войны.

Страшная находка была сделана на территории британского графства Кент. Профильные специалисты обнаружили одно из самых известных "супероружий", своей разрушительной силой особенно полюбившееся кровавому фюреру Адольфу Гитлеру.

Обломки ракеты, которую называли "Фау-2" (оружие возмездия), отыскали братья-археологи Колин и Шон Уэлч. Известно, что мощное орудие в полете могло развивать скорость более 5300 км/час. Его сокрушительная сила создала много проблем для стран, ступивших на тропу войны с фашистскими захватчиками.

Сообщается, что в ракете была размещена камера сгорания, в которую заливали смесь жидкого кислорода и спирта. Любопытно, что на пуск одной такой "Фау-2" расходовалось около 30 тонн картошки (из нее делали спирт), пишет интернет-издание URA.RU.

По данным археологов, эту фашистскую ракету запустили 14 февраля 1944 года с нидерландской территории. Всего за несколько минут снаряд достиг Великобритании. Эксперты планируют провести восстановительные работы над снарядом. Возможно в будущем даже удастся определить, на какой именно фабрике был изготовлен этот экземпляр любимой ракеты Гитлера.

Источник: Express ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость316230
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Ну Гитлер и <цензура>, сделать ракету на спирту.
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