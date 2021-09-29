Женщина очистила микроволновку за 10 минут и раскрыла секрет

Женщина очистила микроволновку за 10 минут и раскрыла секрет
Фото: Science Museum / DOMD100038 / www.globallookpress.com
На работу уйдет менее 10 минут

Существует огромное количество лайфхаков, связанных с очищением различных бытовых приборов. В этот раз речь пойдет о том, как привести в порядок микроволновку.

Блогерша Каролина Макколи из Австралии рассказала, как избавиться от жира и грязи, которые скопились на стенках микроволновой печи. Полезными советами она поделилась на личной странице в "Инстаграм".

Вам понадобятся стакан белого уксуса и любое средство для мытья посуды. Данные ингредиенты нужно смешать в глубокой миске.

Тарелку с приготовленным средством необходимо поместить в микроволновку. После этого следует включить бытовой прибор на три-четыре минуты.

Жительница Австралии объяснила – секрет кроется в том, что благодаря нагреванию образуется пар, который воздействует на загрязненные области. После того, как микроволновка выключится, подождите еще пять минут. Затем тщательно протрите стенки тряпкой из микрофибры.

Многие пользователи Сети отметили, что данный лайфхак действительно работает. Они поблагодарили Макколи за совет, ведь благодаря этому процесс уборки удалось сократить до 10 минут.

"Замечательный совет!", "Я попробовала, и это отлично работает!", "Мне очень нравятся ваши лайфхаки", – прокомментировали подписчики.

Один из них отметил, что вместо уксуса можно использовать кусочки лимона, добавленные в обычную воду. Также подойдет лимонный сок. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как еще можно очистить микроволновку от жира и грязи. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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