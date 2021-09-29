В Москве подобные истории считают абсурдными

Сообщения о появлении у работавших в Германии американских дипломатов "гаванского синдрома" из-за неких атак секретным российским оружием не являются поводом для серьезного обсуждения, так как ни на чем не основаны. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Он подчеркнул, что ни власти Германии, ни власти США не подавали российской стороне официальных запросов по данной теме. В Москве обратили внимание, что данные сообщения появились в немецких СМИ накануне визита канцлера Ангелы Меркель в Москву 20 августа 2021 года. Причем ссылались издания на некий неназванный источник в Вашингтоне. Так что в Москве расценивают это просто как "спекуляции".

"Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой "бондианы",

– высказался представитель МИД РФ в интервью РИА "Новости".

Ранее в западных СМИ появились статьи о том, что американских чиновников и дипломатов, сфера деятельности которых связана с Россией, после работы в ФРГ и некоторых других странах поражал странный недуг: они жаловались на беспричинные головные боли, тошноту, слабость. Эксперты допустили, что американцы стали жертвами секретного российского оружия, основанного на звуковых волнах. Впервые с подобными жалобами в 2016 г. обратились американские дипломаты, работавшие на Кубе, поэтому журналисты окрестили недомогание "гаванским синдромом".

По словам агента ЦРУ, после атаки этим невыявленным оружием во время командировки в Москву он испытывает такие муки, что мечтает, чтобы его пристрелили. О том, как страдают американские солдаты от секретных российских разработок в Сирии, ранее написала Politico.