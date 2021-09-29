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Главе фракции "Яблоко" Григорию Явлинскому сделали операцию на сердце. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, политик был госпитализирован 27 сентября. Явлинский жаловался на учащенное сердцебиение и неприятные ощущения в груди. Кроме того, Григорию Алексеевичу было тяжело дышать.
Политику поставили диагноз – нарушение сердечного ритма. Представители партии "Яблоко" не исключали, что ему придется делать операцию. В итоге хирургическое вмешательство действительно потребовалось.
По данным источника, Явлинскому "почистили" сердце. Суть операции заключалась в том, что врачи сделали ему пластику стенок артерий и сосудов.
Отмечается, что перед тем, как лечь на операционный стол, Григорий Алексеевич подписал согласие на проведение процедуры. Политик прекрасно понимал, что у него могут развиться осложнения.
Сам Явлинский вышел на связь. Он сообщил, что перенес операцию во вторник, 28 сентября. Лидер партии "Яблоко" чувствует себя нормально, уточняет телеграм-канал "РИА Новости".
Некоторое время госдеятель пробудет в больнице под наблюдением медработников. Неизвестно, когда он сможет вернуться к работе.
Состояние Явлинского начало ухудшаться после парламентских выборов, по итогам которых партия "Яблоко" не прошла в Госдуму. По всей видимости, политик сильно переживал из-за провала.
Кстати, это не первая операция на сердце для Григория Алексеевича. Первый раз он "лег под нож" в 1998 году в Германии, а второй – в 1999 году в Америке.
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