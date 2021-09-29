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Накануне, 28 сентября, в Минске во время антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не оставлять безнаказанной эту трагедию.
О такой реакции лидера белорусов сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Лукашенко также поручил силовикам тщательно разобраться в данной ситуации, ведь не все подробности известны, передает RT.
Сотрудники КГБ проводили спецмероприятия по поиску причастных к терроризму лиц. В одной из квартир, где, предположительно, находились преступники, злоумышленник смертельно ранил одного из силовиков.
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