Батька распорядился помочь семье офицера

Накануне, 28 сентября, в Минске во время антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не оставлять безнаказанной эту трагедию.

О такой реакции лидера белорусов сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Лукашенко также поручил силовикам тщательно разобраться в данной ситуации, ведь не все подробности известны, передает RT.

Сотрудники КГБ проводили спецмероприятия по поиску причастных к терроризму лиц. В одной из квартир, где, предположительно, находились преступники, злоумышленник смертельно ранил одного из силовиков.