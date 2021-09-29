Есть три эффективных средства

В осенний период плодовые деревья нуждаются в правильном уходе. Если оставить посадки без внимания, то они станут жертвой вредных насекомых и микроорганизмов. Ждать от них богатого урожая, увы, бесполезно. Расскажем, чем обрабатывать яблони, сливы, груши и другие деревья, чтобы убить сразу двух зайцев – избавиться от вредителей и обеспечить себя большим количеством качественных плодов.

1. Железный купорос

Раствор на основе железного купороса можно использовать для яблонь, слив, персиков и вишен. Это средство является идеальным вариантом, поскольку не только отпугивает от растений различных вредителей, но и выступает в качестве отличной подкормки.

Как приготовить: в 10 литрах воды разведите 600-700 граммов железного купороса. Тщательно перемешайте. Обработку следует проводить в сухой безветренный день. Нанесите средство на крону и ствол плодовых деревьев.

2. Мочевина

Еще один эффективный способ – обработка мочевиной. Браться за дело нужно тогда, когда плодовые деревья лишились половины листвы.

Как приготовить: в ведро, наполненное 10 литрами воды, добавьте 500 граммов мочевины. Проведите обработку посадок.

3. Медный купорос

Чтобы провести обработку, нужно выбрать день, когда столбик термометра держится на отметке выше +5˚C.

Если речь идет о молодом дереве, то вам понадобится около двух литров медного купороса. На более взрослые деревья уйдет примерно 10 литров.

Ранее "Утро.News" рассказало, как уберечь плодовые деревья от ос и муравьев.