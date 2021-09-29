На первом заседании Мосгордумы обсудят важный для москвичей законопроект о тишине

На первом заседании Мосгордумы обсудят важный для москвичей законопроект о тишине
Фото: www.mos.ru
Столичные депутаты вернулись к работе в штатном режиме

Парламентарии Мосгордумы собрались в среду, 29 сентября, на первое пленарное заседание после летнего отпуска. Оно проводится в режиме видеосвязи.

На повестке дня – рассмотрение важнейшего для всех москвичей вопроса об соблюдении тишины в ночное время, передает АГН "Москва".

Законопроект предусматривает, в частности, ужесточение ответственности недобросовестных водителей, установивших на свои автомобили и мотоциклы модифицированные глушители или включающих очень громкую музыку во время езды по городу ночью.

Меры по обеспечению прав граждан на тишину и покой ранее предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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