На первом заседании Мосгордумы обсудят важный для москвичей законопроект о тишине

Столичные депутаты вернулись к работе в штатном режиме

Парламентарии Мосгордумы собрались в среду, 29 сентября, на первое пленарное заседание после летнего отпуска. Оно проводится в режиме видеосвязи.

На повестке дня – рассмотрение важнейшего для всех москвичей вопроса об соблюдении тишины в ночное время, передает АГН "Москва".

Законопроект предусматривает, в частности, ужесточение ответственности недобросовестных водителей, установивших на свои автомобили и мотоциклы модифицированные глушители или включающих очень громкую музыку во время езды по городу ночью.

Меры по обеспечению прав граждан на тишину и покой ранее предложил мэр Москвы Сергей Собянин.