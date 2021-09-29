Справки о болезни ребенка стали доступны родителям в электронной медкарте

Ранее цифровую форму 095/у могли видеть только врачи и медработники в школах и детсадах

Москвичи, оформившие доступ к электронной медицинской карте, теперь могут сами распечатать справку о болезни ребенка, выданную врачом городской поликлиники.

С апреля 2021 г. школы и детские сады столицы справку формы 095/у о временной нетрудоспособности ребенка получают непосредственно от медицинского учреждения благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой". Теперь эту цифровую справку могут видеть и родители. Это важно для тех, чьи дети посещают, например, частный садик, музыкальную школу или спортивную секцию, – документ, обосновывающий отсутствие ребенка на занятиях, можно распечатать или переслать по электронной почте.

"Мы продолжаем вести активную работу по расширению возможностей электронной медкарты и для родителей, и для детей. Новый раздел “Мои справки” – еще один шаг в этом направлении",

– отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В электронной медкарте ребенка также фиксируются протоколы врачебных осмотров, результаты лабораторных анализов и инструментальных исследований, выписки из стационаров, данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, этапы вакцинации. Все документы можно скачать или распечатать.

Подать заявку на доступ к электронной медкарте могут обладатели учетной записи на портале городских услуг mos.ru. Для удобства пользователей разработано мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".