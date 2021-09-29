Справки о болезни ребенка стали доступны родителям в электронной медкарте

Справки о болезни ребенка стали доступны родителям в электронной медкарте
Фото М. Денисова. Mos.ru
Ранее цифровую форму 095/у могли видеть только врачи и медработники в школах и детсадах

Москвичи, оформившие доступ к электронной медицинской карте, теперь могут сами распечатать справку о болезни ребенка, выданную врачом городской поликлиники.

С апреля 2021 г. школы и детские сады столицы справку формы 095/у о временной нетрудоспособности ребенка получают непосредственно от медицинского учреждения благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой". Теперь эту цифровую справку могут видеть и родители. Это важно для тех, чьи дети посещают, например, частный садик, музыкальную школу или спортивную секцию, – документ, обосновывающий отсутствие ребенка на занятиях, можно распечатать или переслать по электронной почте.

"Мы продолжаем вести активную работу по расширению возможностей электронной медкарты и для родителей, и для детей. Новый раздел “Мои справки” – еще один шаг в этом направлении",

– отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В электронной медкарте ребенка также фиксируются протоколы врачебных осмотров, результаты лабораторных анализов и инструментальных исследований, выписки из стационаров, данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, этапы вакцинации. Все документы можно скачать или распечатать.

Подать заявку на доступ к электронной медкарте могут обладатели учетной записи на портале городских услуг mos.ru. Для удобства пользователей разработано мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей