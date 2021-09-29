Власти Москвы рассказали о создании в городе новых рабочих мест

Почти 20 тысяч вакансий скоро откроется за пределами Третьего транспортного кольца

Правительство Москвы поддержало инвестиционные проекты по возведению промышленных объектов, деловых центров и школ за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Они дадут городу более 19,5 тыс. рабочих мест.

В частности, более 9 тысяч человек будут трудоустроены благодаря проекту группы компаний "ПИК" по строительству торгового комплекса на Зеленодольской улице, бизнес-центра на Заречной улице, торгового центра на территории бывшей промзоны Бутово и двух деловых центров на Озерной улице и в 2-м проезде Перова Поля.

Компании "Капитал Груп" построят два промышленных парка в деревне Крекшино и в Зеленограде, промышленный комплекс у деревни Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр на Ярцевской улице. Это даст еще 7,2 тыс. рабочих мест.

Инвестиции группы "Пионер" в бизнес-парк "Останкино" около станции метро "Бутырская", ТПУ "Ботанический сад", школу и детский сад в 2-м Котляковском переулке откроют 1,7 тысячи вакансий.

АО "Специализированный застройщик Метромаш" возведет многофункциональный офисно-торговый центр на Тагильской улице – там будут трудоустроены до 1,1 тысячи человек.

Кроме того, благодаря ООО "Стройэкспорт" почти 120 человек смогут устроиться на работу в новой школе на улице Берзарина.

Программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК в Москве утвердили в 2019 году.

В целом за последние 10 лет в Москве благодаря стратегии комплексного развития городских территорий создано более миллиона новых рабочих мест, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.