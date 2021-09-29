Земля может оказаться непригодной для жизни через 500 лет - западные ученые

Эксперты заявили, что человечеству предстоит бороться за выживание

Земля рискует оказаться непригодной для человеческой жизни уже через пять столетий. Об этом сообщила группа специалистов из Канады и Великобритании по итогам сделанных исследований.

По мнению экспертов, Организация Объединенных Наций проводит неправильную политику из-за пренебрежительного отношения к долгосрочным рискам. Исследователи считают дефицит плодородных почв и невозможность жизни для человеческого организма на Земле одним из трех возможных сценариев дальнейшего развития климата на планете.

Поэтому, считают эксперты, необходимо бороться против глобального потепления. В противном случае миру предстоит тяжелая борьба за выживание, в ходе которой пшеница и картофель станут дефицитными продуктами, передает МИР24.

Источник: Wiley ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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