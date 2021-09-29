Туристы всего-навсего решили попробовать "что-то местное"

Интернет-пользовательница по имени Лина рассказала о курьезном случае, который произошел с ее близкой родственницей в Италии, куда та отправилась вместе с музыкальным хором. По мнению девушки, виной тому стало плохое знание иностранных языков, которое приводит часто к смехотворным и крайне нелепым ситуациям.

Девушка поведала, как ее мама, работающая концертмейстером, уехала в солнечную Италию вместе с мужским хором на выступление. Женщина с коллегами решила отобедовать в одном из местных ресторанов. В заведении коллектив выбрал себе "что-то местное".

"Местным" же оказался сырой фарш. Персонал решил подать гостям мясо, чтобы те добавили себе по вкусу специи, руководствуясь личными предпочтениями.

Вернувшийся обслуживать посетителей официант был шокирован: оказалось, гости съели фарш в сыром виде! Однако изначально суть заключалась в том, что после добавления специй по желанию самого гостя блюдо уносится на кухню, где его готовят, исходя из предпочтений посетителя. Однако иностранцам никто это объяснить не потрудился.

"Официант был в шоке и, наверное, подумал, что в России живут варвары", – рассказала пользовательница.

Еще один интернет-пользователь поведал на портале, что оказался однажды во Вьетнаме в схожей ситуации – молодой человек сидел в кафе и не мог разобраться в меню, которое было составлено на местном языке. Турист решил воспользоваться онлайн-переводчиком и выбрал себе некий "хотпот". В итоге россиянину принесли огромную кастрюлю с супом, рассчитанную на несколько человек.

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