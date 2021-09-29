В ПРФ опровергли сообщения СМИ о единовременных выплатах по 12000 рублей

В ПРФ опровергли сообщения СМИ о единовременных выплатах по 12000 рублей
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Авторы недостоверной информации просто "перепутали", уверены в учреждении

Представители Пенсионного фонда РФ разъяснили ситуацию с некими выплатами в размере 12 тысяч рублей, якобы обещанными пожилым гражданам в качестве единовременной меры поддержки в октябре. В государственном учреждении сообщили, что подобная программа не планировалась, а растиражировавшие слухи  источники, по всей видимости, неверным образом интерпретировали информацию.

Как отмечает источник, данные о "новых выплатах" активно распространились по социальным сетям и мессенджерам среди пенсионеров, которые пересылали друг другу текст с соответствующим содержанием. В нем говорится о том, что с 1 октября лицам пенсионного возраста выделят по 12 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты – по аналогии с президентскими выплатами в 10 тыс.

Новость в итоге дошла до ПФР, где сообщили, что информация не соответствует действительности. Вероятнее всего, пишут СМИ, авторы перепутали эти "выплаты" с новостью о том, что достигшие 80-летнего возраста россияне имеют право на повышение пенсии с 1 октября, если в сентябре они уже отметили юбилей.

"Размер его фиксированной выплаты составит как раз чуть более 12 тысяч рублей. Видимо, с этой выплатой они и перепутали", – сообщили в государственном учреждении.

Ранее в отделении ПФР по Ингушетии предупредили об участившихся в Сети случаях мошенничества: различные юридические фирмы пытаются навязать пожилым россиянам услуги по перерасчету выплат за стаж, приобретенный в советские годы. Однако, указали представители казенного учреждения, такой порядок действует уже одиннадцать лет.

Источник: Primepress ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Living in CA
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