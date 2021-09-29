Пациента успешно прооперировали

Медики Одинцовской больницы успешно провели операцию по извлечению из бронхов пациента шейного позвонка птицы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отмечает источник, в учреждение поступил пациент с жалобами на кашель, одышку и высокую температуру. По итогам обследования выяснилось, что в бронхах у мужчины застрял посторонний предмет. Как указал завэндоскопического отделения Аркадий Михалкин, после попадания в дыхательные пути предметы могут вызвать воспалительный процесс в легких,

С помощью эндоскопии медикам удалось успешно извлечь инородное тело, которым оказался шейный позвонок птицы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.