У пожаловавшегося на самочувствие жителя Подмосковья нашли в легких инородное тело

Пациента успешно прооперировали

Медики Одинцовской больницы успешно провели операцию по извлечению из бронхов пациента шейного позвонка птицы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отмечает источник, в учреждение поступил пациент с жалобами на кашель, одышку и высокую температуру. По итогам обследования выяснилось, что в бронхах у мужчины застрял посторонний предмет. Как указал завэндоскопического отделения Аркадий Михалкин, после попадания в дыхательные пути предметы могут вызвать воспалительный процесс в легких,

С помощью эндоскопии медикам удалось успешно извлечь инородное тело, которым оказался шейный позвонок птицы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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