Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций

Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
За полтора года выручка компаний-участниц проекта выросла более чем в два раза

В Москве оказывают реальную помощь компаниям, представляющим новаторские разработки. Им предоставляют возможность проверить свои идеи не в лабораторных условиях, а в городской среде, получая реакцию заказчиков и пользователей. Таким образом, у бизнеса появляются первые клиенты, а у города – полезные и эффективные инновации.

Программа пилотного тестирования инноваций стартовала в столице с мая 2020 года. За это время более 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились стать площадками для испытаний инновационной продукции в реальных условиях. По результатам тестирований было заключено более 40 контрактов на внедрение инновационных решений, сообщил мэр Сергей Собянин. На своем сайте он рассказал о некоторых внедренных проектах.

Например, идея НИИ "МосТрансПроект" и МАДИ существенно облегчила жизнь медикам Первой градской больницы на Ленинском проспекте. Десятки ее корпусов стоят на довольно большой территории, и, чтобы доставить анализы из больничной палаты в лабораторию, работникам приходилось тратить много времени. Теперь этим занимаются беспилотники – медсестры только грузят контейнеры с анализами, а машина сама доставляет его в нужный корпус.

Система радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город" повышает доступность общественного транспорта и городской инфраструктуры для незрячих и слабовидящих людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, пожилых людей и инватуристов.

На площадке реабилитационной школы-интерната № 32 проходит пилотное тестирование собак-роботов. Они способны распознавать жесты и определять расстояние до цели или объекта, бегать со скоростью до 12 км/ч, танцевать, приветствовать и даже улыбаться своему "хозяину", позитивно влияя на его эмоциональное состояние, что очень важно для успешной реабилитации.

Аналитический центр НАФИ тестирует систему "Цифровой гражданин" – одну из немногих профессиональных лицензированных платформ для проверки и повышения уровня цифровой грамотности. С помощью этой системы пользователи могут выявить пробелы в своей компетенции, повысить свою квалификацию и стать более востребованными специалистами на рынке труда.

Желающие присоединиться к программе пилотного тестирования инноваций в качестве площадки пилотирования или предложить свое технологическое решение для тестирования могут воспользоваться единой платформой Московского инновационного кластера. Посредником, который связывает между собой инновационные компании и площадки пилотного тестирования, выступает городское "Агентство инноваций".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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