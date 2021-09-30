Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Начинающие огородники думают, что с приходом осени наступает период отдыха от земельных работ. Однако не тут-то было. В это время года можно посадить некоторые культуры, среди которых есть и лук.
Чтобы культура подарила богатый урожай, нужно соблюсти некоторые важные нюансы.
Важно выбрать правильное место под посадку лука. Грядки должны располагаться на ровном и хорошо освещаемом участке с плодородной почвой.
Выбор того или иного сорта тоже имеет значение. Желательно отдать предпочтение длинно– и среднеплодным сортам, поскольку они считаются самыми урожайными.
Необходимо обратить внимание и на предшественников лука. Культура будет хорошо расти, если до нее грядки были заняты помидорами, огурцами или капустой.
При осенней посадке лука важно использовать определенные удобрения. Лучшими вариантами являются коровяк и птичий помет. В каждую лунку нужно всыпать по одной столовой ложке средства. Повторная подкормка производится уже весной.
Сеют семена лука обычно ранней весной. Для этого лучше использовать собственный посадочный материал, а не купленные в магазине семена.
Как только появились всходы, необходимо взяться за прореживание. Расстояние между рядами должно быть около 20 сантиметров.
Поливать культуру нужно не так часто – всего два раза в неделю. Единственное, придется регулярно рыхлить почву на грядках, чтобы к корням поступал кислород.
Нельзя забывать и про окучивание. Оно обычно производится после второго прореживания.
Ранее "Утро.News" рассказало, как спасти проросший осенью озимый лук.
Белорусский лидер дал отповедь Западу по вопросу миграционного кризиса у границ ЕС
В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран