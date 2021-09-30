Соседи террориста утверждают, что его не было дома в момент спецоперации США

Ликвидация главаря международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена была просто спектаклем, срежиссированным США. Об этом говорят очевидцы событий, произошедших в Пакистане 10 лет назад.

О том, что бен Ладен убит 2 мая 2011 года, сообщило руководство США. Бывший тогда президентом Барак Обама публично заявил, что самая опасная террористическая организация лишилась лидера, личность его подтверждена анализом ДНК. Других доказательств этому событию не было: труп не показали даже на фото – дескать, чтобы не усиливать экстремистские настроения. Могилы террориста №1 тоже не оказалось – американцы заявили, что сбросили тело в море.

Однако Раджа Харун, проживавший в доме рядом со зданием, где спецназ США провел операцию по уничтожению бен Ладена, утверждает, что самого главарь террористов там не находился.

"Мы все уверены, что бен Ладена не было в здании. Но, определенно, его семья проживала в этом районе на протяжении нескольких лет",

– передает РИА "Новости" слова очевидца.

Пакистанский журналист Сухейль Аббаси, прибывший тогда на место событий, также уверен, что история, распространенная США про ликвидацию бен Ладена в Абботтабаде, была придумана американцами, которым нужно было оправдаться перед международным сообществом и жителями Соединенных Штатов.