Бывший президент Франции в колонию, впрочем, не поедет

Экс-лидера французов Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по новому делу. Речь идет о незаконном финансировании избирательной кампании бывшего политика в 2012 году. Саркози потратил на продвижение своей кандидатуры 42 млн евро вместо допустимых 22 млн евро.

Теперь Саркози проведет дома под электронным наблюдением не один год, а два.

Весной 2020 года парижский суд приговорил бывшего президента к трем годам тюрьмы: двум условным и одному реальному. Тогда решение касалось обвинений в коррупции и торговле влиянием.