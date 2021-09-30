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Экс-лидера французов Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по новому делу. Речь идет о незаконном финансировании избирательной кампании бывшего политика в 2012 году. Саркози потратил на продвижение своей кандидатуры 42 млн евро вместо допустимых 22 млн евро.
Теперь Саркози проведет дома под электронным наблюдением не один год, а два.
Весной 2020 года парижский суд приговорил бывшего президента к трем годам тюрьмы: двум условным и одному реальному. Тогда решение касалось обвинений в коррупции и торговле влиянием.
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