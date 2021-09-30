Саркози приговорили к году тюрьмы

Бывший президент Франции в колонию, впрочем, не поедет

Экс-лидера французов Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по новому делу. Речь идет о незаконном финансировании избирательной кампании бывшего политика в 2012 году. Саркози потратил на продвижение своей кандидатуры 42 млн евро вместо допустимых 22 млн евро. 

Теперь Саркози проведет дома под электронным наблюдением не один год, а два. 

Весной 2020 года парижский суд приговорил бывшего президента к трем годам тюрьмы: двум условным и одному реальному. Тогда решение касалось обвинений в коррупции и торговле влиянием. 

Источник: La Figaro ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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