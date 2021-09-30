В Москве согласовали проект здания для филиала "Эрмитажа"

В Москве согласовали проект здания для филиала "Эрмитажа"
Фото: www.mos.ru
Музей построят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"

Архитектурная концепция здания для будущего столичного филиала "Эрмитажа" согласована. В музее будет пять этажей для экспозиций, ресторан, офисные помещения и подземный паркинг.

Само здание будет представлять собой стеклянный куб, обернутый в закольцованную трапециевидную сетку, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева, с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали",

– поделился подробностями Кузнецов. При входе в здание посетители будут попадать в остекленное пространство с многоярусными антресолями. Здесь планируют размещать крупногабаритные экспонаты. Выставочные залы будут находиться на втором, третьем, четвертом и пятом этажах.

Общая площадь комплекса составит около 12 тыс. квадратных метров. Музей построят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" по бульвару Братьев Весниных и улицы Родченко.

Работа над проектом филиала "Эрмитажа" в Москве началась в 2015 году. Концепцию здания предложил американский архитектор Хани Рашид. Проект был доработан с учетом российского законодательства в сфере строительства и требований специалистов музея "Эрмитаж".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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