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Найденные убитыми студентки медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области не производили впечатление "тусовщиц". Как рассказал сосед девушек, шумных вечеринок на съемной квартире они не устраивали, вели себя тихо.
"Девчонок встречал часто. Вежливые, здоровались",
– рассказал мужчина в беседе с "360". Он не смог подтвердить, что накануне убийства у подруг были гости. По его словам, никаких подозрительных звуков из соседней квартиры не доносилось и минувшим вечером.
О том, что девушки перед смертью могли собрать у себя тусовку, ранее сообщил телеграм-канала Shot. По его данным, в квартире было много бутылок. Однако знакомые студенток отмечают, что они вели спокойный образ жизни.
"Они учились на 3-м курсе в образцовой группе, бюджетной. Они тихие были, хорошие",
– приводит издание UFA1.RU мнение Ангелины Г., которая учится в том же колледже, что и погибшие.
Тела убитых девушек 17, 18, и 19 лет были обнаружены утром 30 сентября при тушении пожара в доме по улице Молодежной в Гае. Сначала в СМИ появилась информация, что убийцей может оказаться парень одной из девушек, но затем выяснилось, что у него есть алиби. Однако в СК РФ отказались подтвердить эту информацию:
"СМИ выдвинули версию сначала одну, сейчас СМИ сами ее опровергли. СМИ свое параллельное расследование проводят",
– ответили правоохранители на вопрос РИА "Новости", отметив, что в статусе подозреваемого по данному уголовному делу по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) пока никто не проходит.
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