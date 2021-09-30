Подозреваемых по делу у следователей пока нет

Найденные убитыми студентки медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области не производили впечатление "тусовщиц". Как рассказал сосед девушек, шумных вечеринок на съемной квартире они не устраивали, вели себя тихо.

"Девчонок встречал часто. Вежливые, здоровались",

– рассказал мужчина в беседе с "360". Он не смог подтвердить, что накануне убийства у подруг были гости. По его словам, никаких подозрительных звуков из соседней квартиры не доносилось и минувшим вечером.

О том, что девушки перед смертью могли собрать у себя тусовку, ранее сообщил телеграм-канала Shot. По его данным, в квартире было много бутылок. Однако знакомые студенток отмечают, что они вели спокойный образ жизни.

"Они учились на 3-м курсе в образцовой группе, бюджетной. Они тихие были, хорошие",

– приводит издание UFA1.RU мнение Ангелины Г., которая учится в том же колледже, что и погибшие.

Тела убитых девушек 17, 18, и 19 лет были обнаружены утром 30 сентября при тушении пожара в доме по улице Молодежной в Гае. Сначала в СМИ появилась информация, что убийцей может оказаться парень одной из девушек, но затем выяснилось, что у него есть алиби. Однако в СК РФ отказались подтвердить эту информацию:

"СМИ выдвинули версию сначала одну, сейчас СМИ сами ее опровергли. СМИ свое параллельное расследование проводят",

– ответили правоохранители на вопрос РИА "Новости", отметив, что в статусе подозреваемого по данному уголовному делу по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) пока никто не проходит.