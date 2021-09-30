Как на Марсе: москвичам пообещали необычную погоду в октябре

В главном городе России будет очень сухо

Погодные аномалии продолжают демонстрировать свои возможности на территории нашей страны. Так, будущий месяц обещает многие сюрпризы москвичам. Известный синоптик Евгений Тишковец назвал грядущую погоду "марсианской".

По словам профильного эксперта, в городе будет наблюдаться серьезный дефицит осадков. Этот показатель достигнет 60%. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

При этом, как известно, на Красный планете атмосфера также характеризуется низкой влажностью и пыльностью. В похожих условиях жителям российской столицы придется провести большую часть октября, пишет интернет-издание "МИР24".

Стоит отметить, что погодные перипетии таят серьезную угрозу для людей. Недавно молния поразила сразу пять самолетов, летевших над Сочи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Эрдоган назвал единственную причину покупки российских C-400

Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода

Предложение России на саммите в Женеве вызвало раздрай в США

В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей