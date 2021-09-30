В главном городе России будет очень сухо

Погодные аномалии продолжают демонстрировать свои возможности на территории нашей страны. Так, будущий месяц обещает многие сюрпризы москвичам. Известный синоптик Евгений Тишковец назвал грядущую погоду "марсианской".



По словам профильного эксперта, в городе будет наблюдаться серьезный дефицит осадков. Этот показатель достигнет 60%. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

При этом, как известно, на Красный планете атмосфера также характеризуется низкой влажностью и пыльностью. В похожих условиях жителям российской столицы придется провести большую часть октября, пишет интернет-издание "МИР24".

Стоит отметить, что погодные перипетии таят серьезную угрозу для людей. Недавно молния поразила сразу пять самолетов, летевших над Сочи.