Ребенок увидел врачей и педагогов впервые за 10 лет своей жизни

Знаменательное событие произошло в подмосковном Раменском. Волонтерам удалось добиться серьезных позитивных перемен в жизни девочки, которая целых 10 лет вместе со своей мамой скиталась по бытовкам и свалкам.



Уроженка одной из южных Республик находилась на территории России нелегально, здесь же она родила дочь. Женщина напрочь отказывалась возвращаться в родную страну, поэтому скрывалась от правоохранителей, дабы не быть депортированной.

В итоге ребенок рос, как маугли. Только недавно благодаря чаяниям волонтеров малышке сделали документы и отправили ее в школу. Десятилетняя девочка стала ученицей первого класса, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно полицейские нашли заблудившихся в подмосковном лесу бабушку с внучками.