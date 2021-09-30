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Знаменательное событие произошло в подмосковном Раменском. Волонтерам удалось добиться серьезных позитивных перемен в жизни девочки, которая целых 10 лет вместе со своей мамой скиталась по бытовкам и свалкам.
Уроженка одной из южных Республик находилась на территории России нелегально, здесь же она родила дочь. Женщина напрочь отказывалась возвращаться в родную страну, поэтому скрывалась от правоохранителей, дабы не быть депортированной.
В итоге ребенок рос, как маугли. Только недавно благодаря чаяниям волонтеров малышке сделали документы и отправили ее в школу. Десятилетняя девочка стала ученицей первого класса, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно полицейские нашли заблудившихся в подмосковном лесу бабушку с внучками.
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