Наши предки знали толк в заботе об урожае

Каждый дачник порадуется, если в его саду уродится как можно больше овощей. Однако в таком случае перед ним встает задача: как же все это добро сохранить. Многие бывалые огородники убеждены, что, например, лук лучше всего хранить, "как завещала бабушка".



Старинный способ хранения этого овоща доказал свою эффективность и надежность на протяжении многих столетий. Крестьяне отлично знали, как наилучшим образом устроить дело, чтобы луковицы кормили семью до следующего лета. Их испокон веков хранили в косах.

Такие приятные глазу косицы нужно подвесить в сухом, темном месте. Обычно для этого использовали погреба или специальные хозяйственные сараи. Дачники могут повесить лук в бане, если никто не будет пользоваться ей в зимний период.

К слову, хранение в косах – это отличный вариант потому, что таком случае сохраняется длинный стебель. Именно он поддерживает необходимый уровень влаги в луковице. Также стебель защищает овощ от внешних воздействий, благодаря нему шелуха плотно прикрывает ароматную сердцевину.

Впрочем, если ли возможности хранить лук в косицах нет, можно использовать обычную продовольственную сетку. В таком положении лук тоже достаточно хорошо лежит. Здесь главное не переусердствовать с отрезанием стебля, он должен быть достаточно длинным. Также луковицы нужно укладывать поплотнее, тогда весь урожай сохранится на долгие месяцы.

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