Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Каждый дачник порадуется, если в его саду уродится как можно больше овощей. Однако в таком случае перед ним встает задача: как же все это добро сохранить. Многие бывалые огородники убеждены, что, например, лук лучше всего хранить, "как завещала бабушка".
Старинный способ хранения этого овоща доказал свою эффективность и надежность на протяжении многих столетий. Крестьяне отлично знали, как наилучшим образом устроить дело, чтобы луковицы кормили семью до следующего лета. Их испокон веков хранили в косах.
Такие приятные глазу косицы нужно подвесить в сухом, темном месте. Обычно для этого использовали погреба или специальные хозяйственные сараи. Дачники могут повесить лук в бане, если никто не будет пользоваться ей в зимний период.
К слову, хранение в косах – это отличный вариант потому, что таком случае сохраняется длинный стебель. Именно он поддерживает необходимый уровень влаги в луковице. Также стебель защищает овощ от внешних воздействий, благодаря нему шелуха плотно прикрывает ароматную сердцевину.
Впрочем, если ли возможности хранить лук в косицах нет, можно использовать обычную продовольственную сетку. В таком положении лук тоже достаточно хорошо лежит. Здесь главное не переусердствовать с отрезанием стебля, он должен быть достаточно длинным. Также луковицы нужно укладывать поплотнее, тогда весь урожай сохранится на долгие месяцы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти проросший осенью озимый лук.
Белорусский лидер дал отповедь Западу по вопросу миграционного кризиса у границ ЕС
В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран