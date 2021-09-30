Мужчина убежден, что многие настроены против его семейства

Маленькая девочка по имени Алиса Теплякова мгновенно стала всероссийской знаменитостью после своего успешного поступления в МГУ. Однако девятилетнему ребенку приходится сталкиваться с серьезными проблемами. Отец уверяет, что в адрес малышки поступают угрозы от преподавателей.



Стоит отметить, что Евгений Тепляков тоже весьма прославился за счет своего эксцентричного характера и ряда заявлений. Некоторые психологи считают, что он искусственно лепит из наследницы вундеркинда. Россиянин же, в свою очередь, начал "войну" с педагогическим составом.

Евгений утверждает, что некие недоброжелатели среди педагогов угрожали ему и его дочери, что выгонят Алису из стен главного московского университета. Также они якобы всячески препятствуют тому, чтобы талантливый ребенок смог досрочно закончить вуз.

"Мы вас отчислим за непосещаемость", – именно такую фразу, по заверениям Евгения, ему пришлось выслушать от сотрудников университета.

Тепляков настаивает на том, что ситуация его дочери требует особого подхода. Евгений подчеркивает, что такому талантливому ребенку нужны персональные контакты с каждым педагогом. Однако, по его словам, преподаватели не хотят тратить лишнее время на девочку-вундеркинда и всячески противятся стремлению ее семьи простимулировать дальнейшее ускоренное развитие умственных способностей малышки. Такими переживаниями мужчина поделился в беседе с журналистами издания "Лента.ру".

При этом Тепляков особо отметил, что официальная позиция факультета психологии, где учится Алиса, заключается в том, что ребенку помогут адаптироваться и вопрос об ее отчислении не обсуждается.