В некоторых случаях размер денежного взыскания доходит до 50 тысяч рублей

Юрист Сергей Савельев рассказал, что дачникам, которые складируют мусор на своем участке, придется платить штрафы. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".

Савельев напомнил – в соответствии с законом, люди, которые имеют в собственности участок или просто пользуются землей, обязаны следить за чистотой на придомовой территории. В противном случае им придется лишиться собственных денег.

Дачников, захламляющих участок, будут привлекать к административной ответственности. Они должны будут заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В том случае, если хранение мусора на территории стало причиной ухудшения качества земли, то собственник или пользователь участка должен отдать из своего кармана от трех до пяти тысяч рублей.

"Дачники должны помнить, что они обязаны использовать земельный участок по назначению", – заявил Сергей.

Юрист отметил, что захламление не только приводит к порче земли, но и негативно влияет на окружающую среду. Эксперт также высказался о сжигании мусора на участке. Многие, по словам Савельева, легкомысленно относятся к этому опасному процессу, забывая о возможных последствиях.

Человек, который нарушил противопожарные правила, тоже будет оштрафован. На этот раз речь идет о денежном взыскании в размере от двух до пяти тысяч рублей, передает телеканал "360".

Люди, сжигающие мусор на придомовой территории, должны быть максимально осторожными. Они обязаны помнить требования противопожарного режима.