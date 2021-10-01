Собянин: Новая Москва догоняет историческую территорию города по уровню благоустройства

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Жители Троицкого и Новомосковского округов могли заметить, как изменились их районы с момента присоединения к Москве. За это время там реконструировали и обустроили 80 парков, скверов, знаковых объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города. В этом и состоит цель программы “Мой район” – обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы",
– отметил мэр на своем сайте. В качестве примера он привел несколько крупных проектов, которые были реализованы в ТиНАО в этом году.
Первый этап комплексного благоустройства завершен в поселке Марьино Филимонковского поселения. Там привели в порядок зеленую зону: проложили пешеходные дорожки, установили лавочки и фонари, оформили газоны. Посадили 1250 деревьев и кустарников.
Кроме того, в поселке отремонтировали пешеходный мост через Юрьев ручей. Для детей установили новые игровые городки, а для подростков и взрослых – спортивные площадки с тренажерами.
Следующим этапом будет благоустройство территории рядом с жилым комплексом "Спортивный квартал". Работы запланированы на 2022 год.
В Щербинке появился новый сквер на Спортивной улице. Там высадили более 900 деревьев и кустарников, оборудовали игровые площадки и зону для выгула собак.
В поселке Шишкин Лес, в Михайлово-Ярцевском поселении, вместо пустыря рядом с жилой многоэтажкой появилось комфортное пространство c деревьями, скамейками, зоной барбекю и территорией для занятий спортом.
Начались работы и около усадьбы Троицкое на правом берегу Десны. Там уже обустроили прогулочную зону, безопасные спуски к воде, дорожки для пеших прогулок. В новом году благоустройство здесь продолжится.
В поселении Роговское на улице Школьной строится детский парк развлечений "Тридевятое царство". Помимо аттракционов, здесь установят беседки для тихого отдыха, обустроят спортивные площадки и зону для прогулок. Сейчас там высаживают деревья и прокладываются дорожки, а завершение проекта рассчитано на 2022 год, сообщил Сергей Собянин.
Ранее для жителей ТиНАО была снижена плата за проезд на общественном городском транспорте.
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