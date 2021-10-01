Где именно сейчас находится политик - неизвестно

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что все же добрался до Батуми. Об этом он сообщил в видеообращении, призвав всех граждан проголосовать на парламентских выборах в стране за партию "Национальное движение". Как именно политик пробрался в страну – неизвестно. Грузинского гражданства он лишен, а видео, на котором он обращается к людям, снято ночью – никаких доказательств, что он находится на территории Грузии нет.

В МВД страны заявили, что бывший президент государственную границу не пересекал. Более того, Саакашвили не мог незаконно проникнуть в Батуми по морю, поскольку последние два дня там бушует шторм, и суда попросту не заходят в порт.

Тем не менее, в украинском офисе Саакашвили подтвердили, что политик покинул Киев минувшей ночью. Он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас страна переживает переломный момент.

Где именно сейчас находится Саакашвили до конца не ясно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что политик будет арестован сразу же, как только вернется в страну, а глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента страны "клоуном" после перфоманса с возвращением на родину.