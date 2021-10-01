Саакашвили потерялся на пути в Грузию

Саакашвили потерялся на пути в Грузию
Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Где именно сейчас находится политик - неизвестно

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что все же добрался до Батуми. Об этом он сообщил в видеообращении, призвав всех граждан проголосовать на парламентских выборах в стране за партию "Национальное движение". Как именно политик пробрался в страну – неизвестно. Грузинского гражданства он лишен, а видео, на котором он обращается к людям, снято ночью – никаких доказательств, что он находится на территории Грузии нет.

В МВД страны заявили, что бывший президент государственную границу не пересекал. Более того, Саакашвили не мог незаконно проникнуть в Батуми по морю, поскольку последние два дня там бушует шторм, и суда попросту не заходят в порт. 

Тем не менее, в украинском офисе Саакашвили подтвердили, что политик покинул Киев минувшей ночью. Он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас страна переживает переломный момент. 

Где именно сейчас находится Саакашвили до конца не ясно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что политик будет арестован сразу же, как только вернется в страну, а глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента страны "клоуном" после перфоманса с возвращением на родину.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость 313017
Пожаловаться Ответить
На призыв Зе к украинцам всего мире вернуться на родину -отозвался один Саакашвили , и то потерялся по дороге
зеЧМО
Пожаловаться Ответить
наконец-то он уехал.
1
новости партнеров

Украинцы бьют тревогу: "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию

Об этом сообщил украинский газовый оператор

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей