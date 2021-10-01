Подозреваемой может помогать друг-украинец

Цель скрывшейся от правоохранителей вице-президента Сбербанка Марины Раковой – попасть на территорию Украины, чтобы избежать правосудия. Об этом сообщает "Коммерсант".

Вопросы у следствия к топ-менеджеру Сбербанка появились в связи с ее прежней работой в должности замминистра просвещения. Возникли подозрения, что она имеет непосредственное отношение к хищению 50 млн рублей, выделенных из бюджета на нацпроект "Образование".

В четверг, 30 сентября, Ракову ждали следователи, однако на допрос она не приехала, на телефонные звонки не отвечала. Явившись к ней домой в элитном подмосковном поселке Немчиновка правоохранители обнаружили там следы поспешных сборов.

Полиция подозревает, что скрыться Раковой помог ее близкий друг, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который Ракова возглавляла, будучи замминистра просвещения. Пара может попытаться перейти российско-украинскую границу, передает телеканал "360". Во-первых, у мужчины есть украинский паспорт и много родственников и знакомых в соседней стране. Во-вторых, Киев предпочитает не выдавать Москве фигурантов громких уголовных дел. Так что, попав на территорию Незалежной, у Раковой будут все шансы скрыться от правосудия.

По данным на 30 сентября, вице-президент Сбербанка оставалась в пределах Московской области. Накануне Тверской суд Москвы арестовал трех других фигурантов по этому делу. Ракова объявлена в федеральный розыск.