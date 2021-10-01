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Осенью некоторые огородники во второй раз берутся за перекопку грунта. Таким образом они готовят участок к новому урожайному сезону. Однако не во всех случаях данный вид земельных работ может оказаться полезным.
Давайте разберемся, какие есть плюсы и минусы у практики осенней перекопки.
Перекапывая огород в осенний период, вы не даете сорнякам захватить грядки. По весне нежелательной растительности будет гораздо меньше.
Преимущество данных земельных работ заключается еще и в том, что вредители, которые могли прятаться под землей, окажутся на поверхности и станут приятным сюрпризом для птиц. Некоторых вредителей "убьют" неблагоприятные погодные условия.
Более того, у огородников появляется шанс избавить участок от лишнего мусора.
Некоторые эксперты по огородным делам не советуют осенью браться за перекопку. Свою позицию они объясняют так: во-первых, вместе с вредителями из почвы исчезают и полезные микроорганизмы. Это негативно сказывается на состоянии грунта, из-за чего он становится менее плодородным.
Во-вторых, после перекопки на поверхности оказывается менее питательный слой почвы. В итоге происходит нарушение ее структуры.
Опытные огородники советуют обращать внимание на вид грунта. Так, например, глинистую и тяжелую почву перекапывать не стоит. Манипуляции с песчаным грунтом лучше проводить по весне. Легкую почву желательно только прорыхлить.
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