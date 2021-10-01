Нужно ли перекапывать огород осенью: советы дачникам

Нужно ли перекапывать огород осенью: советы дачникам
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нужно обратить внимание на вид грунта

Осенью некоторые огородники во второй раз берутся за перекопку грунта. Таким образом они готовят участок к новому урожайному сезону. Однако не во всех случаях данный вид земельных работ может оказаться полезным.

Давайте разберемся, какие есть плюсы и минусы у практики осенней перекопки.

Аргументы "ЗА"

Перекапывая огород в осенний период, вы не даете сорнякам захватить грядки. По весне нежелательной растительности будет гораздо меньше.

Преимущество данных земельных работ заключается еще и в том, что вредители, которые могли прятаться под землей, окажутся на поверхности и станут приятным сюрпризом для птиц. Некоторых вредителей "убьют" неблагоприятные погодные условия.

Более того, у огородников появляется шанс избавить участок от лишнего мусора.

Аргументы "ПРОТИВ"

Некоторые эксперты по огородным делам не советуют осенью браться за перекопку. Свою позицию они объясняют так: во-первых, вместе с вредителями из почвы исчезают и полезные микроорганизмы. Это негативно сказывается на состоянии грунта, из-за чего он становится менее плодородным.

Во-вторых, после перекопки на поверхности оказывается менее питательный слой почвы. В итоге происходит нарушение ее структуры.

Какой грунт можно перекапывать осенью

Опытные огородники советуют обращать внимание на вид грунта. Так, например, глинистую и тяжелую почву перекапывать не стоит. Манипуляции с песчаным грунтом лучше проводить по весне. Легкую почву желательно только прорыхлить. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно заделывать сидераты в почву. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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