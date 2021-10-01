В Минске предупредили, что "красная черта" пройдена

Смерть бойца спецназа Дмитрия Федосюка, погибшего при облаве на экстремистов в Минске, не останется безнаказанной. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в пятницу, 1 октября.

По словам Тертеля, организаторы провокаций могут даже не надеяться, что им это сойдет с рук.

"Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Мы без ответа эту ситуацию не оставим",

– подчеркнул глава КГБ, заверив, что государство позаботится о семье погибшего.

Дмитрий Федосюк был застрелен жителем Минска Андрем Зельцером в квартире, куда пришли силовики во время рейда по адресам, где могли находиться лица, подозреваемые в экстремистской и террористической деятельности.

Как рассказал на совещании 1 октября президент Александр Лукашенко, Зельцер готовился к штурму, целился из ружья по входной двери и транслировал происходящее по видео в онлайн-режиме. Дмитрий был смертельно ранен, но ответным огнем ликвидировал своего убийцу.

Как сообщил Лукашенко, в тот день в ходе рейда было задержано несколько человек, сейчас они дают показания, их личности скоро будут раскрыты.