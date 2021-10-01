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Смерть бойца спецназа Дмитрия Федосюка, погибшего при облаве на экстремистов в Минске, не останется безнаказанной. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в пятницу, 1 октября.
По словам Тертеля, организаторы провокаций могут даже не надеяться, что им это сойдет с рук.
"Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Мы без ответа эту ситуацию не оставим",
– подчеркнул глава КГБ, заверив, что государство позаботится о семье погибшего.
Дмитрий Федосюк был застрелен жителем Минска Андрем Зельцером в квартире, куда пришли силовики во время рейда по адресам, где могли находиться лица, подозреваемые в экстремистской и террористической деятельности.
Как рассказал на совещании 1 октября президент Александр Лукашенко, Зельцер готовился к штурму, целился из ружья по входной двери и транслировал происходящее по видео в онлайн-режиме. Дмитрий был смертельно ранен, но ответным огнем ликвидировал своего убийцу.
Как сообщил Лукашенко, в тот день в ходе рейда было задержано несколько человек, сейчас они дают показания, их личности скоро будут раскрыты.
Об этом сообщил украинский газовый оператор
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