На церемонию пришли многие высокопоставленные персоны

В пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялось венчание потомка великой династии Романовых князя Георгия Михайловича и его избранницы – итальянки Ребекки Беттарини. Подробностями торжественного мероприятия поделился портал 78.ru.

В 2020 году Беттарини приняла православие. Это произошло в Петропавловском соборе северной столицы. В итоге возлюбленная князя Георгия Михайловича стала Викторией Романовной.

По случаю праздника в Санкт-Петербург приехали более тысячи гостей из разных уголков мира. На мероприятии присутствовали королева София – мать короля Испании Филиппа VI, правнучка известного ювелира Карла Фаберже Сара, политик Людмила Нарусова, адвокат Павел Астахов, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и многие другие.

Стоит отметить, что для представителей династии Романовых это первая более чем за 100 лет свадьба на родной земле. Исаакиевский собор был закрыт на время проведения церемонии, передает телеканал "360".

Кстати, светская регистрация брака прошла в сентябре. Георгий Михайлович и Виктория Романовна расписались в Хамовническом загсе Москвы, уточняет "Царьград".

В Исаакиевском соборе избранница Романова появилась в белом платье с длинным шлейфом от знаменитого голливудского модельера и семиметровом расшитом шлейфе с гербом России. На ее голове красовалась золотая тиара, усыпанная бриллиантами. Наряд дополняли авторские драгоценности Дома Фаберже и Chaumet. Позже одеяние Виктории отправится в Русский музей.

Георгий же надел на себя черный фрак, белую рубаху и серые штаны.

На свадьбе Романовых раздали памятные медали по образцу тех, что выпускали на царских свадьбах до революции.

Георгий Романов – сын княгини Марии Владимировны, которая являлась дочерью главы Российского императорского дома в изгнании Владимира Кирилловича Романова.



