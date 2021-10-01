Пересечь границу с Украиной для беглой россиянки там было бы проще

Объявленная в федеральный розыск вице-президент Сбербанка Марина Ракова может попытаться перебраться на Украину через территорию Белоруссии. Ее автомобиль Porsche был замечен минувшей ночью на 19-м километре трассы М-1 "Беларусь", сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Накануне Ракова не явилась по вызову на допрос. Осмотр ее дома показал, что женщина явно собиралась в спешке. По некоторым данным, она в сопровождении близкого друга – украинца может попытаться уехать на Украину, чтобы там скрыться от российского правосудия.

Ракову подозревают в хищении 50 млн рублей, выделенных из бюджета на нацпроект "Образование". Расследование касается ее предыдущей работы в должности замглавы Минпросвещения. Во все отделения МВД разосланы ориентировки.