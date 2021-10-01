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Объявленная в федеральный розыск вице-президент Сбербанка Марина Ракова может попытаться перебраться на Украину через территорию Белоруссии. Ее автомобиль Porsche был замечен минувшей ночью на 19-м километре трассы М-1 "Беларусь", сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.
Накануне Ракова не явилась по вызову на допрос. Осмотр ее дома показал, что женщина явно собиралась в спешке. По некоторым данным, она в сопровождении близкого друга – украинца может попытаться уехать на Украину, чтобы там скрыться от российского правосудия.
Ракову подозревают в хищении 50 млн рублей, выделенных из бюджета на нацпроект "Образование". Расследование касается ее предыдущей работы в должности замглавы Минпросвещения. Во все отделения МВД разосланы ориентировки.
Об этом сообщил украинский газовый оператор
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вы и свою усср так разграбили,один скелет остался
кролик наворовал и свинтил и так же многие остальные какломоны
так что все закономерно с такими высказываниями из укрусии
у вас же родина там где кормят на халяву
а эту шмару достанут.либо опять грохнут спецслужбы укрусии