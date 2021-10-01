Дорогой автомобиль Марины Раковой заметили на пути в Белоруссию

Дорогой автомобиль Марины Раковой заметили на пути в Белоруссию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Пересечь границу с Украиной для беглой россиянки там было бы проще

Объявленная в федеральный розыск вице-президент Сбербанка Марина Ракова может попытаться перебраться на Украину через территорию Белоруссии. Ее автомобиль Porsche был замечен минувшей ночью на 19-м километре трассы М-1 "Беларусь", сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Накануне Ракова не явилась по вызову на допрос. Осмотр ее дома показал, что женщина явно собиралась в спешке. По некоторым данным, она в сопровождении близкого друга – украинца может попытаться уехать на Украину, чтобы там скрыться от российского правосудия.

Ракову подозревают в хищении 50 млн рублей, выделенных из бюджета на нацпроект "Образование". Расследование касается ее предыдущей работы в должности замглавы Минпросвещения. Во все отделения МВД разосланы ориентировки.

Источник: РЕН ТВ
Николай ВИКТОРОВ
М
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Гость315962
Молодец бабёнка! Бабла нагребла и валит из пидорахии. Собственно это и есть «русские духовные скрепы»
так это у вас в крови,у свиноголов,наворовать,ограбить,понадкусывать
вы и свою усср так разграбили,один скелет остался
кролик наворовал и свинтил и так же многие остальные какломоны
так что все закономерно с такими высказываниями из укрусии
у вас же родина там где кормят на халяву
а эту шмару достанут.либо опять грохнут спецслужбы укрусии
Гость315962
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Молодец бабёнка! Бабла нагребла и валит из пидорахии. Собственно это и есть «русские духовные скрепы»
Гость316985
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Гость315962
А деньги скорее всего в хохляндию вывела уже. Правда ватаны ?
Тебе еврогею лучше знать
Гость315962
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А деньги скорее всего в хохляндию вывела уже. Правда ватаны ?
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